"جمعية الصحفيين": يوم زايد للعمل الإنساني يجسد إرث العطاء

دبي في 7 مارس/ وام / قالت جمعية الصحفيين الإماراتية إنه في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،"طيب الله ثراه" الذي رسّخ قيم العطاء والخير كأساس راسخ في مسيرة دولة الإمارات.

وأضافت : لقد آمن الشيخ زايد، "طيب الله ثراه"، بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، وأن الخير يجب أن يمتد إلى كل محتاج أينما كان، محلياً وعالمياً، فكان نهجه الإنساني رؤية راسخة انعكست في سياسات الدولة ومؤسساتها، لتصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والإغاثي.

وأكدت الجمعية أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة متجددة لاستحضار القيم التي أرساها المؤسس، وتجديد العهد بالسير على نهجه في نشر الخير والعطاء، مشيدة في الوقت ذاته بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام في إبراز المبادرات الإنسانية وترسيخ ثقافة التطوع والعمل الخيري في المجتمع.

كما دعت الجمعية جميع الإعلاميين إلى مواصلة إبراز قيم الخير والتسامح، وتسليط الضوء على رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية التي تمتد إلى مختلف أنحاء العالم.

رحم الله المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجعل إرثه الإنساني منارةً تهتدي بها الأجيال، وستظل الإمارات وفية لمسيرته في العطاء والخير.