"السماوي" يحصد المركز الثالث في بطولة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية

دبي في 7 مارس/ وام / أحرز فريق "السماوي" المركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة ضمن منافسات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وجاء حصول السماوي، الذي يضم لاعبي فريق بني ياس للكرة الطائرة، على المركز الثالث بعد فوزه على فريق "إم آي إن إنفستمنت" بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت أمس، وجاءت نتائج الأشواط 25-21 و25-14 و25-20.

وفي منافسات كرة السلة الثلاثية (3×3) للرجال، تأهل فريقا "زعبيل 1" و"زعبيل 2" إلى المباراة النهائية بعد فوزهما في الدور نصف النهائي، حيث تغلب زعبيل 1 على فريق دبي بنتيجة 8-7، فيما فاز زعبيل 2 على فريق تيم وورك بنتيجة 16-11.

وفي فئة السيدات، بلغ فريقا "سندريلا" و"فاير سكواد" المباراة النهائية، بعد فوز سندريلا على "ستيلرترس" بنتيجة 17-9، وتفوق "فاير سكواد" على "بلاك مامبا" بنتيجة 13-11.

كما تأهل فريقا "دبي هوبس إيليت" و"وايلد كاتس" إلى نهائي فئة الناشئين بعد فوزهما في الدور نصف النهائي على فريقي "إن بي ايه" و"لاست شوت".