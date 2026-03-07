"هيئة النقل بعجمان" يوم زايد للعمل الإنساني يجسّد القيم الأصيلة

عجمان في 7 مارس/ وام / أكد سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسّد القيم الأصيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في البذل والعطاء والتراحم الإنساني، والتي أصبحت نهجاً راسخاً لدولة الإمارات في مد يد العون ومساندة المجتمعات وتعزيز ثقافة التكافل والمسؤولية المجتمعية.

وقال إن هذه المناسبة تمثل حافزاً لمواصلة تعزيز المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتوسيع نطاق البرامج ذات الأثر الإيجابي، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم الفئات المستحقة، ويعكس التزام الهيئة بدورها التنموي والإنساني إلى جانب دورها الخدمي.

وأضاف : نستلهم من إرث زايد، رحمه الله، قيم العطاء والعمل الإنساني المستدام، ونسعى إلى ترسيخ هذه القيم من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة تسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمع، وتؤكد أن العمل الإنساني مسؤولية مستمرة ونهج راسخ.

وقال إن مسيرة الخير في دولة الإمارات ستبقى متواصلة بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في العطاء والعمل الإنساني.