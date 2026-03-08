3 إصابات وأضرار مادية بمبنى إحدى الجامعات في البحرين

المنامة في 8 مارس /وام/ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، عن إصابة ثلاثة أشخاص ووقوع أضرار مادية في مبنى إحدى الجامعات في منطقة المحرق شمال شرقي البحرين، جراء سقوط شظايا صاروخ.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

-خلا-