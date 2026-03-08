"توازن" : الشيخ زايد جعل من العطاء و الخير رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا

أبوظبي في 8 مارس/ وام / أكد سعادة شريف هاشم الهاشمي مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة وطنية متجددة لاستحضار الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أرسى نهجا إنسانيا فريدا جعل من العطاء أسلوب دولة ومن الخير رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا.

وقال في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني إن الشيخ زايد "رحمه الله" نظر إلى العمل الإنساني باعتباره التزاما أخلاقيا راسخا وجزءًا أصيلًا من هوية دولة الإمارات ونهجها في بناء الإنسان وصون كرامته دون تمييز الأمر الذي جعل اسمه خالداً في الوعي الإنساني العالمي كرمز للعطاء المستدام.

وأضاف أن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني يجسد تجديد العهد على مواصلة هذا النهج الراسخ وترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع والعمل بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية لترجمة قيم زايد الخير إلى مبادرات مستدامة تواصل مسيرة الخير وتعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات بوصفها منارة عالمية للعمل الإنساني.