"مياه وكهرباء الإمارات" توزع طرود إفطار رمضانية للأسر المتعففة احتفاءً بيوم زايد للعمل الإنساني

أبوظبي في 8 مارس/ وام / أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات" عن تقديمها طُرود إفطار للأسر المتعففة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتعزيز قيم الشهر الفضيل، ويوم زايد للعمل الإنساني.

وتُجسّد هذه المبادرة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" وتعكس التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بإحداث أثر إيجابي وملموس في المجتمع المحلّي.

ومن خلال الشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حرصت الشركة على إيصال المواد الغذائية الأساسية إلى الأسر المستفيدة، لتوفير نوع من الدعم العملي لتمكينهم من إحياء الشهر الفضيل بكل يسر.

وفي هذا السياق قال الدكتور فيصل عبيد، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في شركة مياه وكهرباء الإمارات: يؤكّد يوم زايد للعمل الإنساني التزام دولة الإمارات بقيم العطاء ورعاية الآخرين ومع احتفائنا بعام الأسرة 2026، ستسهم هذه المبادرة في تمكيننا من القيام بدور عملي في دعم النسيج المجتمعي في الدولة، من خلال تخفيف الأعباء عن الأسر خلال الشهر الفضيل، كما تسهم شراكتنا مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تجسيد قيم الكرم والمسؤولية المجتمعية التي تشكل جوهرعملنا في شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وتم توزيع طرود الإفطار والتي تحتوي على مواد غذائية أساسية، على الأسر المستفيدة في مناطق متفرقة من أبوظبي، بما يسهم في تعزيز روح التكاتف التي يدعو إليها شهر رمضان، وذلك ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية الذي تنفذه شركة مياه وكهرباء الإمارات بهدف دعم وتمكين المجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وبينما تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات تسريع مسيرة الدولة في الانتقال نحو الطاقة المستدامة، فإنها تؤكد حرصها في الوقت نفسه على تجسيد قيمها المتمثلة في التعاون والابتكار والنزاهة والاستدامة، ودورها الرئيسي في إحداث التغيير الإيجابي ورسم ملامح مستقبل مستدام.