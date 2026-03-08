منظومات الدفاع الجوي البحرينية تدمر 95 صاروخًا و164 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم

المنامة في 8 مارس / وام / أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، اعترضت ودمرت 95 صاروخا و164 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة مضيفة أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

-خلا-.