"الاتحادية للضرائب": زايد الخير يجسد إرث الإمارات في العمل الإنساني العالمي

أبوظبي في 8 مارس/ وام / أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك؛ ذكرى نُعبِّر من خلالها عن مشاعر الاعتزاز والعرفان والفخر بالإرث الخالد لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ساهم في إرساء دعائم مسيرة العطاء الإنساني على المستوى العالمي.

وقال : يُجسِّد يوم زايد للعمل الانساني أسمى معاني قيم العطاء والمحبة التي حرصت قيادتنا الرشيدة على تعزيزها بصفةٍ مُتواصلة، فأصبحت دولة الإمارات رائدةً للعمل الخيري، وعززت مكانتها بإطلاق العديد من المبادرات الإنسانية لتي تخدم ملايين البشر، وتأتي الدولة في مقدمة المانحين للمُساعدات التنموية، والمُبادرين بإغاثة الملهوفين ومُساعدة المُحتاجين والمُستضعفين، وتواصل تنفيذ مشاريع الوقف الخيري في جميع أنحاء العالم.

وأضاف : في هذا اليوم نستذكر مآثر وأمجاد المغفور له "زايد الخير" الذي لا تزال مُبادراته الإنسانية باقية، تُشكِّل نموذجًا يُحتذى به للعمل الخيري في جميع أنحاء العالم، ونؤكد مواصلة السعي للمُساهمة في ترسيخ قيم التلاحُم، والتكافُل، والتسامُح، والإيجابية التي أصبحت من أهم سمات المجتمع الإماراتي.