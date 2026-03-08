ختام السباق الثالث عشر للخيول في مضمار أبوظبي بتتويج الفائزين في سبعة أشواط

أبوظبي في 8 مارس/ وام / اختتمت مساء أمس فعاليات السباق الـ13 للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، على مضمار أبوظبي للسباق، والمؤلف من 7 أشواط، بإجمالي جوائز بلغت 466 ألف درهم.

وتصدرت الفرس "شاطح أي دبليو"، لياس للسباقات بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، المركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب "كأس الشموخ"، وجوائزه 66.000 درهم.

وحققت ياس للسباقات" ثنائية" عبرالفرس "أسمهان"، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوزا في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب سباق "الغاف الملكي"، وجوائزه 66.000 درهم.

وتألق الجواد "الشهم" للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف أنتوني جاميل، وقيادة سام هتشكوت، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، "إنتاج الإمارات"، على لقب "فرسان الوطن سبرنت"، وجوائزه 66.000 درهم.

وحقق المدرب إبراهيم الحضرمي ثنائية عبر المهرة "عزة"، للخيالة السلطانية العُمانية، وقيادة راي داوسون في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب كأس "نخبة العز"، وجوائزه 66.000 درهم.

وأهدى الجواد "إي أس عجب" بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، المالك والمدرب عبدالله أحمد بحلوق أول فوز له في السباقات، بتصدر الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب "كأس الوثبة" لملاك الإسطبلات الخاصة، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق تكافؤ وجوائزه 70.000 درهم.

وانتزع "بانتاني" لإسطبلات سبرنج، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، الفوز في الشوط السادس لمسافة 2400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب "قادة الإرث"، وجوائزه 66.000 درهم.

واختتم "ونيس"، لشادويل، بإشراف دووج واتسون، وقيادة سام هتشكوت السباق بخطف المركز الأول في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب "كابيتال سوفرين مايل"، وجوائزه 66.000 درهم.