استشاري الشارقة يقر توصياته بشأن دائرة التسجيل العقاري

الشارقة في 8 مارس/ وام / أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت مساء أمس بمقره برئاسة سعادة حليمة حميد رئيسة المجلس توصياته الخاصة بدائرة التسجيل العقاري ومطالباً بمواصلة الجهود المتميزة التي تبذلها دائرة التسجيل العقاري في ريادتها لتقديم خدمات تسجيل عقاري مبتكرة ومستدامة تعزز مكانة الشارقة كمركز عقاري عالمي.

وأكد المجلس في توصياته مواصلة التطلعات بما يواكب متطلبات النمو العمراني والاستثماري الذي تشهده الإمارة ويعزز بيئة الاستقرار القانوني للقطاع العقاري داعيا إلى مواصلة تبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات التسجيل والتوثيق وتسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات الرقمية إلى جانب التأكيد على أهمية تذليل الإجراءات المتعلقة بالعقارات المرتبطة بالورثة.

وأكدت التوصيات حرص المجلس الاستشاري على دعم جهود الدوائر الحكومية عبر طرح توصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقق التكامل بين مختلف الجهات بما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين والمقيمين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.