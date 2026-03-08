إكسبو الشارقة: يوم زايد للعمل الإنساني يعزز مكانة الإمارات في العمل الخيري

الشارقة في 8 مارس/ وام / أكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يحل في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، يمثل مناسبة وطنية ومحطة فارقة تضيء دروب الخير، وتتجسد فيها أسمى آيات الوفاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقال إن هذه المناسبة الاستثنائية تكتسب في عام الأسرة 2026 أبعاداً أعمق ودلالات أعظم، إذ تبرز الدور المحوري للأسرة الإماراتية كحاضنة أولى لقيم التراحم والتآزر، والركيزة الأساسية المتينة في نقل إرث القائد المؤسس ومكارمه الأخلاقية إلى الأجيال الصاعدة، لتبقى ثقافة العطاء متجذرة في عمق نسيجنا المجتمعي ومكوناً أصيلاً من هويتنا الوطنية.

وأضاف أن السيرة الإنسانية العطرة لمؤسس الدولة تمثل مدرسة ملهمة جعلت من دولة الإمارات عاصمة عالمية للعمل الإنساني والتنموي، ونبراساً يضيء بالخير ليمد يد العون لكافة شعوب الأرض دون تمييز، مبيناً أن القيادة الحكيمة تواصل مسيرة النماء استناداً إلى هذه الجذور الراسخة التي تميز مجتمعنا، لتظل راية الإمارات خفاقة في صدارة الأمم، وفي هذا المسار المشرف تمضي إمارة الشارقة، في ظل الرؤى الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترجمة هذا الإرث الإنساني النبيل إلى منجزات على أرض الواقع، والمساهمة بجهود حثيثة وفعالة في تعزيز ريادة الدولة ودعم استدامة العمل الخيري والتنموي الشامل.