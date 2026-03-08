الإمارات للمزادات : يوم زايد للعمل الإنساني تجسيد حي لقيم التلاحم والبذل والعطاء

الشارقة في 8 مارس/ وام / أكد سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ "الإمارات للمزادات"، أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد معاني الوفاء والعرفان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي جعل من دولة الإمارات أيقونة العطاء العالمي، وكرّس حياته للبذل والعطاء ومساعدة المحتاجين.

وقال : نستذكر في هذه المناسبة المبادئ السامية والقيم الأصيلة التي غرسها الشيخ زايد "طيب الله ثراه" في نفوس أبناء الإمارات، ونجدد العهد بمواصلة نهج ومسيرة العمل الخيري والإنساني في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة، كي تظل دولة الإمارات عاصمة الحضارة والإنسانية.

وأضاف أن دولة الإمارات تمضي بثبات في صدارة المشهد الإنساني العالمي، مستلهمةً رؤى القيادة الحكيمة التي حملت أمانة "إرث زايد الخير"، مشيراً إلى أن الإمارات وهي تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني تواصل إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية، ومنها حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".