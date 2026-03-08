مناطق الشارقة الحرة: يوم زايد للعمل الإنساني يجسد نهج العطاء الراسخ في الإمارات

الشارقة في 8 مارس/ وام / أكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة استثنائية تتجلى فيها أسمى معاني الوفاء والعرفان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي غرس بذور الخير وأرسى دعائم مدرسة متفردة في البذل والعطاء.

وقال إن القوافل الإنسانية لدولة الإمارات التي تجوب قارات العالم قاطبة، شاهدة على التزام القيادة الحكيمة بمواصلة هذا النهج الإنساني، لتظل الإمارات واحة للأمل وعاصمة عالمية للعمل الإنساني.

وأضاف أن إحياء هذه المناسبة في "عام الأسرة 2026" يبرز تلاحم المجتمع الإماراتي الذي يمثل الركيزة الأساسية في صون هذا الإرث الحضاري ونقله بأمانة وإخلاص إلى الأجيال المقبلة، لتبقى ثقافة التآزر والتراحم الإنساني راسخة في وجدان أبناء الوطن، وتشكل البوصلة التي توجه طاقات المجتمع نحو فعل الخير.

وقال إن العمل الخيري في إمارة الشارقة يتجسد في ما تقدمه الإمارة من أنموذج حضاري في الارتقاء بالإنسان وتمكينه، وذلك بفضل الرؤى الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، امتداداً لمآثر "زايد الخير" الذي نستقي من نهجه أروع الدروس في التضامن والأخوة الإنسانية واستمرار البذل في مجال العمل الإغاثي والتنموي.