معهد الشارقة للتراث: إرث الشيخ زايد أسس نهج العطاء الإنساني بالأجيال

الشارقة في 8 مارس / وام / أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبةً وطنيةً نستحضر فيها الإرث الإنساني العظيم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي أرسى العمل الإنساني نهج حياة وسلوكاً حضارياً تتناقله الأجيال.

وقال سعادته إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" أسس مدرسةً متفردةً في العطاء والبذل امتدت آثارها إلى مختلف أنحاء العالم، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في دعم العمل الإنساني والإغاثي والتنموي.

وأضاف أن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الإنسانية أسهمت في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في العديد من الدول، خصوصاً في المناطق النائية، مما لامس حياة الملايين حول العالم.

وأكد أن معهد الشارقة للتراث يستلهم هذه القيم في برامجه ومبادراته الثقافية والمجتمعية، عبر ترسيخ ثقافة التكافل في الوعي المجتمعي وتعزيز حضور التراث بوصفه حاملاً لقيم إنسانية أصيلة، بما يسهم في نقل هذا الإرث الأخلاقي والحضاري إلى الأجيال القادمة.