سوق دبي الحرة تساهم في حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بـ7 ملايين درهم

دبي في 8 مارس/ وام / انضمت سوق دبي الحرة إلى قائمة المشاركين في حملة "حد الحياة " لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلنت السوق عن مساهمتها بمبلغ 7 ملايين درهم دعماً للحملة.

وتندرج مساهمة سوق دبي الحرة، في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتسعى الحملة إلى مكافحة جوع الأطفال في العالم، والذي يعتبر أحد أخطر التحديات العالمية التي تمسّ حق الحياة ذاته، وتهدد أسس النمو والصحة والاستقرار في المجتمعات الأكثر هشاشة، ما يجعل من التصدي له أولوية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

وتأتي حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وأعرب راميش سيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، عن ثقته في أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، ستحدث فرقاً كبيراً في سياق الجهود الدولية لمكافحة جوع الأطفال، إذ تجسد حرص دولة الإمارات على تلبية احتياجات المجتمعات الأقل حظاً، وفي مقدمتها توفير الغذاء وشروط الحياة الكريمة للأطفال.

وقال: تأتي مساهمة سوق دبي الحرة في هذه الحملة الرمضانية انطلاقاً من التزامنا بالمشاركة في البرامج والمشاريع الخيرية ودعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، وتكتسب هذه الحملة أهمية خاصة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات كبرى تتعلق بتوفير الغذاء والتمويل الكافي لتنفيذ برامج ومشاريع مستدامة.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" Jood.ae.