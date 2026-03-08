"التداوي" يتوج بلقب الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية

دبي في 8 مارس/ وام / توج فريق «التداوي» بلقب بطولة الكرة الطائرة ضمن منافسات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وجاء تتويج «التداوي» باللقب بعد فوزه على فريق «يازار» بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس، بعدما نجح في قلب تأخره بشوطين إلى فوز مثير، حيث خسر الشوطين الأول والثاني بنتيجتي 21-25 و14-25، قبل أن يحسم الأشواط الثلاثة التالية بنتائج 25-21 و25-20 و15-7.

وقام بتتويج الفائزين سعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وإسماعيل الهاشمي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، بحضور الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وتسلّم لاعبو فريق «التداوي»، الذي يضم عدداً من نجوم فريق كونيو الإيطالي، الميداليات الذهبية وكأس البطولة إلى جانب الجائزة المالية البالغة 600 ألف درهم، فيما تسلم فريق «يازار»، الذي يضم نخبة من نجوم الدوري الإماراتي للكرة الطائرة، الميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني البالغة 500 ألف درهم، وحل فريق «السماوي» ثالثاً بعد فوزه على فريق «إم آي إن إنفستمنت»، ونال جائزة قدرها 400 ألف درهم.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، سيطر لاعبو «التداوي» على معظم الجوائز، حيث فاز ميشيل فيدريزي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال زميله دومينيكو كافاتشيني جائزة أفضل لاعب حر (ليبرو)، فيما حصل لورينزو سالا على جائزة أفضل مرسل، كما توج ميشيل بارانوفيتش بجائزة أفضل معد، فيما فاز حمزة حمدي الصافي من فريق «يازار» بجائزة أفضل حائط صد بينما نال أنتون من فريق «السماوي» جائزة أفضل ضارب.

وفي منافسات كرة السلة الثلاثية (3×3)، توج فريق «زعبيل 2» بلقب فئة الرجال المفتوحة، وجاء فريق «زعبيل 1» في المركز الثاني، وحل فريق «بولرز» ثالثاً.

وفي فئة السيدات المفتوحة أحرز فريق «فاير سكواد» المركز الأول، وجاء فريق «سندريلا ستوريز» ثانياً، وحل فريق «ستيلرز» في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 17 سنة، فاز فريق «دبي هوبس إيليت» بالمركز الأول، تلاه فريق «وايلدكاتس» في المركز الثاني، فيما جاء فريق «لاست شوت» في المركز الثالث.