الجورجي شيبسفيلي يحصد "لقب الشطرنج" في بطولة منصور بن زايد الرمضانية "الوثبة 2026"

أبوظبي في 8 مارس/ وام / أحرز الجورجي جيورجي شيبسفيلي لقب فئة الرجال في مسابقة الشطرنج الخاطف، وجاء وصيفا الأذربيجاني جوسينوف قادر، وثالثا الألماني نايديتش أركادي، ضمن فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة "2026".

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الحالي، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة، وتبلغ إجمالي جوائزها 10 ملايين درهم.

وتشهد منافسات الشطرنج مشاركة 125 لاعبا ولاعبة، بواقع 95 لاعباً في فئة الرجال من 26 جنسية، و30 لاعبة من 10 دول في فئة السيدات.

وتنطلق يوم غدٍ، منافسات المواي تاي مجدداً، بداية مع الفئات العمرية من 8 أعوام إلى 17عاما، كما تستكمل منافسات دور الـ 32، لسباعيات كرة القدم، بإقامة 8 مباريات، تجمع بين فرق الكتيبة وفرسان البطين، وإياك والنادي السوداني، وسالسبوري وإيجلز، والأوروبي مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالمي، والشروق والاتحاد ماسترز، وأبيكة ضد رويال غاز، وإيجز مع إلفيز أكاديمي، ومؤسسة خليفة والعنابي.

كما يتضمن يوم غد العديد من المنافسات الأخرى في أدوارها الإقصائية، وهي الريشة الطائرة، وكرة الطاولة، وكرة السلة الثلاثية، وكرة الطائرة، وشد الحبل.

على صعيد آخر، تتواصل يومياً منافسات الكريكت، بمشاركة 46 فريقاً تضم نحو 800 لاعب من مختلف الجنسيات، وتقام حالياً منافسات دور المجموعات، وسط تفاعل كبير مع هذه المسابقة التي تم تجهيز ملعب خاص بها في مقر المهرجان.

وأشاد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية، أحد رعاة البطولة، بالمنافسات والأجواء المميزة، وقال إن هذه البطولة أتاحت الفرصة للاعبين واللاعبات والجماهير من جميع فئات المجتمع للمشاركة ومعايشة أجواء شهر رمضان في مقر المهرجان بالوثبة، وفق أعلى معايير المنشآت المتكاملة للألعاب الرياضية، وجذب جميع أفراد الأسرة من خلال الفعاليات المجتمعية والمسابقات والعروض الترفيهية، إلى جانب التنوع الكبير في الألعاب الرياضية بواقع 16 لعبة مختلفة.