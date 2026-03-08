‎هيئة النقل بعجمان تجسد إرث زايد الخيري بمشاركتها في حملة "رمضان أمان"

عجمان 8 مارس / وام / جسدت هيئة النقل في عجمان قيم التكافل المجتمعي وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عبر مشاركة موظفيها وأبنائهم في تعبئة وتوزيع وجبات الإفطار ضمن حملة "رمضان أمان" المخصصة للسائقين على الطرق، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، وبالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها الفاعل على الإسهام في المبادرات التطوعية، مما يعكس اهتمامها بإشراك كوادرها وأسرهم في الأنشطة الإنسانية التي تخدم المجتمع وتبرز قيم التعاون والعطاء، كما تؤكد المبادرة نهج الهيئة الراسخ في تعزيز الشراكات المثمرة مع مختلف الجهات في الإمارة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، ودعم الفئات المستفيدة وإدخال السرور إلى قلوبهم، فضلاً عن إبراز قيم التعاون التي يحرص المجتمع الإماراتي على تعزيزها.

وأكدت الهيئة أن مثل هذه المبادرات تعد فرصة جوهرية لتعزيز الروابط المجتمعية وغرس ثقافة العطاء، باعتبارها امتداداً لإرث الشيخ زايد الذي أرسى دعائم العمل الإنساني والخيري في الدولة، وأسس لقيم التعاون المستدام بين كافة أفراد المجتمع.