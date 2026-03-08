"شؤون بلديات الشارقة": يوم زايد للعمل الإنساني يخلد إرث العطاء العالمي للمؤسس

الشارقة في 8 مارس / وام / أكد سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات أن "يوم زايد للعمل الإنساني" يعد مناسبة وطنية ملهمة تعكس إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع من خلال رؤيته العابرة للحدود أسس العمل الإنساني العالمي، وغرس ثقافة العطاء في وجدان شعب الإمارات.

وأكد الكتبي أن هذه المناسبة تجدد التزامنا بالقيم النبيلة التي رسخها "زايد الخير"، مشيراً إلى أن إرثه الإنساني لم يقتصر على العطاء المادي، بل كان مدرسة في التسامح والتكاتف والإغاثة، وهي المبادئ التي أصبحت اليوم نهجاً راسخاً تتبناه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة كمنارة عالمية للأمل والإخاء.

وقال إن الاحتفال بهذا اليوم هو احتفاء بالقيم الإنسانية الرفيعة، وتأكيد على استمرارنا في المسيرة المستلهمة من فكر قائد آمن بأن خير الإنسان لأخيه الإنسان هو أسمى الأهداف.

كما أشار إلى أن مدرسة زايد علمتنا أن العطاء يمثل جوهر التقدم الحضاري، وأن الاستدامة في العمل الخيري هي الطريق الأمثل لخدمة الإنسانية، لتبقى الإمارات دوماً المثال الملهم في العطاء الذي يمتد أثره حول العالم.