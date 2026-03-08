"تعاونية الشارقة": يوم زايد للعمل الإنساني يجدد التزامنا بعطاء مستمر وخدمة المجتمع

الشارقة في 8 مارس / وام / أكد سعادة ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعتبر مناسبة وطنية نستحضر خلالها القيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي جعلت من العمل الإنساني ركيزة أساسية في نهج دولة الإمارات.

وأوضح أن إرث الشيخ زايد لم يقتصر على مبادرات خيرية مؤقتة، بل يمثل رؤية إنسانية شاملة مبنية على العطاء والتكافل وتقديم الدعم لكل محتاج داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تذكّر الأجيال بأن بناء الأوطان يرتبط بتعزيز التضامن المجتمعي وترسيخ قيم الرحمة والمسؤولية تجاه الإنسان في كل مكان.

وقال إن تعاونية الشارقة تستلهم من هذه القيم أساس عملها المجتمعي من خلال مبادرات مستدامة تدعم الاستقرار المجتمعي وتحسن جودة الحياة، مؤكداً استمرار التعاونية في دورها كشريك فعال في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، إذ تعتبر المسؤولية المجتمعية جزءاً محورياً من رسالتها المؤسسية.

وأكد أن يوم زايد للعمل الإنساني يشكل حافزاً دائماً لمواصلة العطاء وتعزيز ثقافة العمل الإنساني التي باتت سمة بارزة لمسيرة دولة الإمارات ونهجها الحضاري.

من جانبه، أوضح فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في التعاونية، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعكس القيم النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وجدان المجتمع الإماراتي، حيث تحولت مبادئ العطاء والتكافل إلى ثقافة راسخة في مسيرة الدولة، مشيرا إلى أن المناسبة تحمل معانٍ إنسانية عميقة، إذ تذكر الجميع بأن العمل الإنساني جزء أصيل من هوية الإمارات ورسالتها الحضارية.

وأضاف أن المبادرات الإنسانية والتنموية التي تشهدها الدولة على مستوى العالم تؤكد استمرارية هذا النهج، ما جعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء والمسؤولية الإنسانية.

ولفت إلى أن العمل المؤسسي في التعاونية يرتكز على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته بما يتماشى مع توجهات الدولة في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، موضحاً أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام بقيم العطاء والعمل الجماعي، ومواصلة الجهود التي تعزز تلاحم المجتمع وترسخ معاني الخير في مختلف المبادرات والبرامج.