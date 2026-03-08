جامعة الفجيرة: يوم زايد للعمل الإنساني يجسد مسيرة العطاء التي أرساها القائد المؤسس

الفجيرة في 8 مارس / وام / أكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن "يوم زايد للعمل الإنساني" يمثل محطة وطنية لاستحضار سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بكل فخر واعتزاز، مشيراً إلى أن القائد المؤسس جعل من العطاء الإنساني نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات، ورسالة حضارية امتدت آثارها الإيجابية إلى مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الجاسم أن الشيخ زايد، رحمه الله، آمن إيماناً مطلقاً بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن العمل الإنساني قيمة أصيلة ترتكز على مبادئ الرحمة والتكافل والتضامن بين الشعوب. وبين أن دولة الإمارات استلهمت من هذا النهج التأسيسي رسالتها الإنسانية، لتصبح نموذجاً عالمياً رائداً في مد يد العون والمساعدة لكل محتاج دون أي تمييز.

وشدد رئيس جامعة الفجيرة على التزام الجامعة من خلال هذه المناسبة بغرس قيم العمل الإنساني والتطوعي في نفوس الطلبة، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية لديهم، ليكونوا امتداداً فاعلاً لرسالة العطاء التي أرساها الشيخ زايد، ومساهمين حقيقيين في خدمة مجتمعهم ووطنهم والإنسانية جمعاء.

واختتم تصريحه بالدعاء بأن يديم الله على دولة الإمارات نعمة الأمن والازدهار، وأن تبقى رايتها خفاقة بقيم الخير والعطاء التي غرسها الوالد المؤسس.