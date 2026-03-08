ذياب بن محمد بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني يوم خالد يكرس قيم زايد في البذل والعطاء

أبوظبي في 8 مارس / وام / أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن يوم زايد للعمل الإنساني يُكرس القيم الإنسانية السامية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ومبادئه النبيلة نحو بذل الخير والعطاء في شتى المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية.

وقال سموه : يطل علينا يوم زايد للعمل الإنساني عاماً بعد عام ونحن ماضون على خطى "زايد الخير والعطاء" بإحياء قيمه ومبادئه الرفيعة في العمل الإنساني وتنمية المجتمعات وإسعاد البشرية جمعاء، وتنفيذ المشروعات والبرامج الإنسانية الهادفة للتخفيف من معاناة الناس والوقوف معهم ومساندتهم في الحصول على الاحتياجات الحياتية الأساسية في مختلف أنحاء العالم، في ظل الدعم اللا محدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأضاف سموه : ننهل الدروس والمواقف والعبر التي خلدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وسيرته العطرة في البذل والعطاء والتنمية والبناء والمودة والإخاء، لنمضي قُدماً في مسيرة العمل الإنساني عبر المبادرات الإنسانية والبرامج الخيرية والمشروعات التنموية التي تنطلق من الإمارات إلى العالم أجمع.