"أوقاف دبي" تعزز استدامتها المالية بافتتاح أحدث مشاريعها التجارية في الخوانيج

دبي في 8 مارس / وام / افتتح سعادة عيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، يرافقه سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، متجر "لولو إكسبرس" في مول الخوانيج الوقفي بدبي.

ويمثل هذا الافتتاح خطوة أولى ضمن شراكة إستراتيجية تتضمن تولي مجموعة لولو تشغيل أكثر من 16 مشروعاً إضافياً تعتزم مؤسسة الأوقاف تطويرها في الإمارة.

ويأتي المشروع تتويجاً لإستراتيجية المؤسسة الرامية إلى تنمية الأصول الوقفية عبر مشاريع اقتصادية مستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويهدف مول الخوانيج الوقفي إلى خدمة سكان المنطقة وتلبية احتياجاتهم اليومية ضمن بيئة تسوق حديثة، على أن تُوجَّه العوائد المالية لدعم صيانة المساجد وتمويل المبادرات المجتمعية والإنسانية.

وأكد كل من الغرير والمطوع حرص المؤسسة على تعزيز الاستدامة المالية للوقف وتعظيم أثره المجتمعي والخدمي من خلال هذه الشراكات النوعية التي تدعم الحركة التجارية وترتقي بجودة الحياة.

من جانبه، أكد يوسف علي موسليام التزام مجموعة لولو بدعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات وضمان تدفق المنتجات واستقرار الأسعار.

ويمتد المتجر الجديد على مساحة تناهز 19,800 قدم مربعة، ويوفر أقساماً متنوعة تشمل المواد الغذائية الطازجة، والمخبوزات، ومنتجات الصحة والجمال، وإكسسوارات الهواتف، معززاً بخدمات مريحة للمتعاملين مثل مواقف السيارات الواسعة وأنظمة الدفع الذاتي.