ولي عهد رأس الخيمة: أمن الإمارات راسخ واستقرارها ثابت في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة

رأس الخيمة في 8 مارس / وام / أكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد إمارة رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تنعم بالأمن والاستقرار، وأن الوطن بخير بفضل تماسك قيادته وشعبه، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وجدد سموه التأكيد على وقوف أبناء الوطن صفاً واحداً خلف قيادتهم وجنودهم البواسل، دفاعاً عن مكتسبات الدولة وصوناً لأمنها، بعزم راسخ وإرادة لا تلين في مواجهة كل من يحاول المساس باستقرارها.

وقال سموه : في ظل قيادة رشيدة تستند إلى الحكمة والرؤية الثاقبة، يظل أمن الإمارات راسخاً واستقرارها ثابتاً، بما يعكس قوة الدولة وثقة شعبها بمستقبلها، حفظ الله الإمارات قيادةً وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وجعلها دائماً واحةً للأمان والطمأنينة.