ولي عهد الفجيرة: في وطن يقوده محمد بن زايد نشعر دائما بالثقة بأن مستقبل الإمارات في أيد أمينة

الفجيرة في 8 مارس / وام / أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنه "في وطن يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، نشعر دائما بالثقة والطمأنينة بأن مستقبل الإمارات في أيدٍ أمينة".

وأضاف سموه : بفضل حكمتكم ورؤيتكم النافذة، يظل هذا الوطن واحة أمن واستقرار، تسوده الوحدة والقوة بين أبنائه والمقيمين على أرضه.

وشدد سمو ولي عهد الفجيرة بالقول: نحن جنود هذا الوطن الأوفياء، نسير بثبات ونستمد منكم الإلهام والقوة، ونمضي بعزم لا يلين في مواجهة كل من يحاول المساس بأمن بلادنا، مختتما كلمته بالدعاء: حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، وأدام علينا نعمة الأمن والازدهار.