حمد الشرقي يستقبل نخبة من الإعلاميين.. ويؤكد أن الإعلام الإيجابي شريك أساسي في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الطمأنينة

الفجيرة في 8 مارس / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، نخبة من الإعلاميين على مستوى الدولة، إلى جانب جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد سموه أن الإعلام في عصرنا الراهن بات أحد أهم أدوات القوة الناعمة، لما يؤديه من دور محوري في نقل المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب إسهامه في ترسيخ قيم المسؤولية المهنية والشفافية في تناول مختلف القضايا والشأن العام، مشددا على أن الإمارات بقيادة حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسخت قيم الحرية الإعلامية والمسؤولية المضاعفة من قبل رجال الإعلام .

وأشار سموه إلى أن الإعلام المسؤول يشكّل ركيزة أساسية في تقديم المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة، وشرح الحقائق بموضوعية بعيداً عن التهويل أو الانسياق وراء الشائعات، الأمر الذي يعزز ثقة المجتمع بمصادر المعرفة، ويُرسّخ حالة من الطمأنينة والاستقرار في الوعي العام.

وشدد سموه على أهمية التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع المحتوى المتداول عبر المنصات المختلفة، والتثبت من مصداقية المعلومات قبل نشرها أو تداولها، لا سيما في ظل سرعة انتشار الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الإعلام الإيجابي سيظل شريكاً أساسياً في تعزيز الطمأنينة المجتمعية وترسيخ الوعي العام.

حضر الاستقبالات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.

كما حضر سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.