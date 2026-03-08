"طرق الشارقة": يوم زايد للعمل الإنساني يجسد القيم الراسخة للدولة

الشارقة في 8 مارس / وام / أكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية وإنسانية نستحضر من خلالها السيرة المباركة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإرثه العميق في مجالات الخير والعمل الإنساني.

وقال العثمني، إن الشيخ زايد، رحمه الله، شكل نموذجاً متميزاً في غرس قيم التضامن والتكافل الإنساني، حيث امتدت مبادراته الإنسانية إلى أنحاء العالم، حاملة رسالة نبيلة تركز على دعم المحتاجين وتخفيف معاناة الإنسان في كل مكان.

وأشار إلى أن هذه القيم أصبحت منهجاً راسخاً تتبعه دولة الإمارات، التي تواصل دورها الريادي في العمل الإنساني والتنموي إقليمياً ودولياً.

وأكد أن هذه المناسبة تعزز في نفوس أبناء الإمارات الإصرار على المضي في درب العطاء، والالتزام بالمبادئ التي أرسى دعائمها الشيخ زايد في المجتمع الإماراتي، ليبقى العمل الإنساني ركناً أساسياً من هوية الدولة ورسالتها الحضارية.