"إسلامية دبي": الإمارات تواصل ريادتها العالمية في التضامن والعمل الإنساني

دبي في 8 مارس / وام / أكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة نستعيد فيها بفخر واعتزاز الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي رسّخ في الدولة قيم العطاء والرحمة والتسامح، وجعل من الإمارات نموذجاً رائداً عالمياً في العمل الإنساني القائم على التضامن وخدمة الإنسان أينما كان.

وقال المهيري إن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تواصل التزامها بنقل هذا الإرث الإنساني الأصيل لدولة الإمارات إلى العالم وترسيخ مبادئ العطاء والعمل الخيري كنهج ثابت يقوم على المبادرة والمسؤولية الإنسانية، ليكون الخير رسالة حضارية تتجاوز الحدود والجغرافيا.

وأشار إلى أن هذا النهج يأتي امتداداً للقيم التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل العطاء ركناً أساسياً في مسيرة الدولة، حيث ينبع العمل الإنساني في الإمارات من إيمان راسخ بقيمة الإنسان ويُمارس بإخلاص ودون انتظار مقابل أو ثناء، لتواصل الدولة السير على خطى "زايد الخير" وتعزز مكانتها كنموذج ملهم في ميادين العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم.