عمار بن حميد: "يوم زايد للعمل الإنساني" منارة تلهم العالم بقيم الخير

عجمان في 8 مارس / وام / أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يمثل مناسبة عزيزة نستذكر فيها مآثر القائد المؤسس في ميادين البذل والعطاء والعمل الإنساني، ونواصل فيها مسيرة الخير بسواعد أبناء زايد، لترسيخ مكانة الإمارات منارة للخير، والعطاء والرحمة والتسامح.

وقال سموه إن هذا اليوم يجسد القيم الإنسانية النبيلة التي أرساها الشيخ زايد، ويعزز ثقافة العمل الخيري والإنساني والتطوعي، ويؤكد أن ما تركه زايد الخير من إرث إنساني وحضاري سيبقى مصدر إلهام للأجيال، ومنهجا تسير عليه قيادتنا الرشيدة في ترسيخ التسامح والتعايش وتعزيز مشاعر المحبة والسلام بين الشعوب.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، عكس الوجه المشرق لدولة الإمارات، ووضع بصمة مضيئة في العالم أجمع، حتى أصبح الجود والخير والعطاء صفات ارتبطت باسمه، وشهد له العالم بمواقفه الإنسانية ومبادراته الخيرة التي عمت الشعوب والمجتمعات كافة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تهدي للعالم المبادرة تلو المبادرة التي تعظم قيم الإنسانية والإخاء والتعاون بين الناس، مؤكدا أن القيمة الحقيقية للعمل الإنساني تتجلى في أوقات الأزمات، حيث قدمت الإمارات نموذجا فريدا في نجدة الدول والشعوب وتقديم المساعدات خارج الحدود وبلا حدود.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في ختام كلمته، أن مسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات ستظل متواصلة لنشر الخير وإعلاء القيم النبيلة التي أرساها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وأن الإمارات ستبقى ملهمة للدول والشعوب في بذل الخير والعطاء لخير الإنسانية جمعاء.