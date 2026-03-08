"عقاري الشارقة": العمل الإنساني حجر أساس في رؤية الإمارات المستقبلية

الشارقة في 8 مارس / وام / أكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، أن هذا اليوم السنوي يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بالمبادئ الإنسانية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الشامسي إن يوم زايد للعمل الإنساني يبرز الإرث الإنساني للوالد المؤسس، ويعكس مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في مجال العمل الخيري والمبادرات التنموية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل تعزيز هذا الإرث من خلال إطلاق مبادرات إنسانية مبتكرة على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً أن العمل الإنساني أصبح جزءاً أساسياً من هوية الدولة ورؤيتها المستقبلية، وأن المؤسسات الوطنية تؤدي دوراً محورياً في دعم المبادرات الخيرية وترسيخ ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية.

وأوضح أن دائرة التسجيل العقاري حريصة على المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية والخيرية التي تعزز قيم التكافل والتعاون، داعياً الجميع إلى استلهام قيم العطاء من مسيرة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ومواصلة نهج الخير الذي أرساه.