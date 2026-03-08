كأس الإمارات لقفز الحواجز.. منصة عالمية لدعم رياضة الفروسية

أبوظبي في 8 مارس / وام / رسخت بطولة كأس الإمارات لقفز الحواجز مكانتها على الساحة الدولية، بعد نجاح لافت في نسختيها اللتين أقيمتا في أبوظبي، لتتحول إلى منصة عالمية تسهم في دعم مسيرة رياضة الفروسية بالدولة، وتعزيز خبرات فرسان الإمارات من خلال التنافس مع نخبة الفرسان المصنفين دولياً.

وأكدت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بإشراف الاتحاد الدولي، قدرة الإمارات على استضافة أحداث رياضية رفيعة المستوى، وفق أعلى المعايير العالمية، وإبراز مكانتها في صدارة المشهد الدولي لرياضة الفروسية، بفضل ما وفرته من بيئة تنافسية متكاملة، أتاحت لفرسان الدولة فرصة الاحتكاك المباشر بأفضل أبطال العالم، وخوض تحديات متنوعة في ميادين قفز الحواجز، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على تطور مستوياتهم والنتائج التي حققوها في البطولات الخارجية.

كما أظهر الحدث ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية متطورة ومنشآت حديثة تواكب الطفرة العالمية في رياضات الفروسية، إذ حظيت الميادين التي استضافت الحدث بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية والفرسان المشاركين، بدءاً من النسخة الأولى التي أقيمت في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وصولاً إلى النسخة الثانية في نادي أبوظبي للفروسية، لاسيما بعد اعتماد الميدان الدولي لقفز الحواجز بالنادي ضمن التصنيف العالمي، كأول ميدان هجين يجمع بين الخصائص الداخلية والخارجية على مستوى العالم.

وعلى صعيد النتائج، شهدت النسخة الأولى تتويج الفارس السويدي رولف كوران باللقب على صهوة الجواد "روسيرو اتش في"، بعدما سجل زمناً بلغ 48.25 ثانية بأداء خالٍ من الأخطاء في الجولتين بارتفاع حواجز بلغ 160 سم، وفي النسخة الثانية، حصدت الفارسة البرازيلية لوسيانا داينيز اللقب مع الجواد "فيرتيغو دي ديزرت"، بزمن قدره 61.61 ثانية ونقطة جزاء واحدة، في منافسة عكست المستوى الفني العالي للبطولة وقوة المشاركين فيها.

وتأتي كأس الإمارات لقفز الحواجز ضمن منظومة واسعة من البطولات الدولية التي تستضيفها الدولة سنوياً، والتي تستقطب أبرز الفرسان والخيول من مختلف أنحاء العالم، لتؤكد مكانة الإمارات وجهة مميزة للتنافس على الألقاب الكبرى والجوائز المالية القيمة، إلى جانب المستويات التنافسية العالية التي تشهدها ميادينها، على غرار بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، ودوري لونجين للأمم، وغيرها من البطولات المرموقة.

وأوضح الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، أن جهود الاتحاد وتعاون أندية الفروسية بالدولة يمثلان ركيزة أساسية في إنجاح تنظيم البطولات رفيعة التصنيف.

ولفت إلى أن تنظيم هذا العدد من البطولات الدولية في الإمارات يعكس حجم المسؤولية والالتزام، ويضع الدولة في مقدمة دول المنطقة والشرق الأوسط من حيث كثافة الموسم الدولي وجودته، مع استقطاب نخبة فرسان القفز في العالم من حيث التصنيف، إضافة إلى خيول تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والقدرة التنافسية.

وأكد الهاجري أن مشاركة فريق الإمارات لقفز الحواجز في بطولات بهذا المستوى المتقدم تبرهن على أهمية الأثر الإيجابي لهذه الاستضافات، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في المستوى التنافسي لفرسان الدولة، وقدرتهم على بلوغ المراكز المتقدمة في البطولات الدولية، إلى جانب العمل المستمر على تأسيس قاعدة قوية من المواهب الشابة في مختلف المراحل العمرية.

بدوره قال سلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس لجنة قفز الحواجز، إن رياضات الفروسية التي تنظمها وتستضيفها دولة الإمارات تشهد مشاركة عالمية من نخبة الأبطال، نظراً لقوة بطولاتها ومستوياتها الفنية المتقدمة، وتأثيرها المباشر في تطوير مهارات فرسان الدولة.

وأوضح أن البطولات تسهم في إثراء المنافسات بالتحديات الفنية، وتحظى باهتمام واسع من المتابعين حول العالم، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة رياضية رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لهذه البطولات في الارتقاء بالقدرات التنافسية لفرسان الإمارات، لما توفره من فرص احتكاك مباشر مع نخبة الفرسان من مختلف الدول.

وأشار الفارس عبدالله المري إلى أن البطولات الدولية التي تستضيفها الدولة تعد محطة محورية في مسيرة تطور رياضة قفز الحواجز في الإمارات، مؤكداً أن المشاركة في بطولات تضم نخبة فرسان العالم تمثل فرصة مهمة لقياس مستوى الجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات الكبرى.

وذكر أن البطولات تضيف الكثير إلى مسيرة كل فارس، من خلال معايشة أجواء التنافس على المراكز الأولى، ومتابعة الأداء المتقدم لأبطال العالم والاستفادة من خبراتهم.