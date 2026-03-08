قائد عام شرطة أبوظبي: "يوم زايد للعمل الإنساني" يجسد قيم العطاء التي أرساها القائد المؤسس

أبوظبي في 8 مارس/ وام/ أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة إنسانية نستحضر فيها ذكرى رحيل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي رسّخ بقيمه النبيلة نموذجًا فريدًا في العطاء والعمل الإنساني، وجعل من مدّ يد الخير ومساعدة المحتاجين نهجًا راسخًا في مسيرة دولة الإمارات.

وأوضح معاليه أن النهج الإنساني الذي أرساه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي، وأصبح جزءًا أصيلًا من منظومة القيم المجتمعية في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تعزز استلهام تلك القيم النبيلة وتحويلها إلى مبادرات وممارسات عملية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التلاحم بين أفراده.

وأضاف أن شرطة أبوظبي تحرص على تعزيز دورها المجتمعي من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات الإنسانية والتطوعية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومختلف فئات المجتمع، بما يعكس التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ويسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل الإنساني، امتدادًا لنهج العطاء الذي غرسه القائد المؤسس في مسيرة الوطن.