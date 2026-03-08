مدير عام شرطة أبوظبي : "يوم زايد للعمل الإنساني" محطة وطنية لاستلهام قيم العطاء

أبوظبي في 8 مارس/ وام/ أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، أن "يوم زايد للعمل الإنساني"، تظل خالدة في ذاكرة الوطن، وتسجل بحروف من نور الإرث الإنساني العظيم الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي وضع دعائم العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسخ قيم البذل والعطاء والتكافل التي أصبحت نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة.

وأوضح أن هذه المناسبة تجسد القيم النبيلة التي غرسها القائد المؤسس في أبناء الإمارات، حيث امتدت أيادي الخير الإماراتية إلى مختلف أنحاء العالم، حاملة رسالة إنسانية سامية تقوم على التعاون والتضامن ومساندة المحتاجين، بما يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والتنمية المستدامة.

وأضاف أن "يوم زايد للعمل الإنساني" يمثل تأكيداً على استمرارية رسالة الخير التي أطلقها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والتي تواصل القيادة الرشيدة ترسيخها وتعزيزها عبر المبادرات الإنسانية والمشروعات التنموية التي تخدم المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وتجسد قيم التسامح والتراحم التي تقوم عليها دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الإرث الإنساني للشيخ زايد سيبقى مصدر إلهام للأجيال في مواصلة مسيرة الخير والعطاء، مؤكداً أن دولة الإمارات ستظل نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني، وأيقونة للخير تمتد آثارها إلى مختلف شعوب العالم.