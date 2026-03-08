عهود الرومي: يوم زايد للعمل الإنساني رسالة أمل تمتد من الإمارات إلى العالم

أبوظبي في 8 مارس/ وام/ أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة نستحضر فيها قيماً إنسانية راسخة غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين جعل العطاء نهجاً ثابتاً في حياة المجتمع، ورسالة إنسانية تحملها دولة الإمارات إلى العالم بكل ما فيها من خير وأمل.

وقالت معالي عهود الرومي إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل السير على النهج الذي أرساه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، عبر مبادرات إنسانية وتنموية تعزز قيم الرحمة والتكافل، وتمنح الأمل للمجتمعات، وتجسد رسالة الإمارات القائمة على أن الإنسان هو أعظم ثروة وأسمى غاية.

وأضافت إن إرث الشيخ زايد الإنساني لا يقاس بما قُدم من مبادرات أو مشاريع فحسب، بل بما تركه من أثر عميق في حياة الناس حول العالم، وبما زرعه في وجدان مجتمع الإمارات من إيمان بأن الوقوف إلى جانب الإنسان في أوقات الشدة هو أسمى صور التضامن الإنساني وأصدقها.