عمر سلطان العلماء: يوم زايد للعمل الإنساني يعكس رسالة الإمارات الحضارية

أبوظبي 8 مارس/ وام/ أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية متجددة تستحضر فيها دولة الإمارات القيم الإنسانية التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي شكلت أساساً لنهج إنساني متكامل جعل من العطاء والتضامن مع الشعوب والمجتمعات ركناً أصيلاً في مسيرة الدولة التنموية ورسالتها الحضارية تجاه العالم.

وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ إرث الشيخ زايد الإنساني، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بأن العمل الإنساني مسؤولية حضارية وقيمة إنسانية مشتركة تتجاوز الحدود والجغرافيا.

وأضاف معاليه:" يمثل يوم زايد للعمل الإنساني فرصة نستذكر فيها رؤية قائد استثنائي آمن بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان، وأن العطاء قيمة راسخة لا ترتبط بزمان أو مكان، وقد تحولت هذه الرؤية بفضل قيادتنا الرشيدة إلى منظومة مؤسسية للعمل الإنساني والتنمية المستدامة، تقودها دولة الإمارات لإحداث أثر إيجابي ملموس في حياة الملايين حول العالم".