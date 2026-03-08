" دبا الحصن": يوم زايد للعمل الإنساني رمز لاستمرارية العطاء

الشارقة 8 مارس/ وام/ أكد سعادة طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن "يوم زايد للعمل الإنساني"، يمثل مناسبة سنوية لتجديد الالتزام بمبادئ الخير والعطاء والوفاء التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس كل إماراتي.

وأشار إلى أن هذا اليوم يعكس استمرار دولة الإمارات في ترسيخ إرث الشيخ زايد الإنساني، حتى في أصعب الظروف العالمية.

وأوضح أن يوم زايد للعمل الإنساني أصبح أيقونة لمواصلة إطلاق المبادرات والفعاليات والبرامج الإنسانية والخيرية، وصولاً إلى جميع قارات العالم، مؤكداً أن الهدف من تخصيص هذا اليوم هو ترسيخ العمل الإنساني كنهج مستدام، تدعمه الدولة، وتحتضنه مؤسساتها، ويعززه شعبها الكريم.

وأضاف أن مؤسسات الدولة كافة، بما فيها بلدية دبا الحصن، تعمل على ترجمة هذه القيم إلى برامج ومبادرات ملموسة تخدم المجتمع المحلي والعالمي، وتعكس روح التضامن والتكافل الاجتماعي، مشدداً على أن إرث الشيخ زايد يبقى منارة تُلهم الجميع للاستمرار في مسيرة الخير والعطاء بلا توقف.