"الشارقة الخيرية" تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

الشارقة في 8 مارس / وام /وزعت جمعية الشارقة الخيرية اليوم 10 آلاف وجبة إفطار صائم، احتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني بدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي .

وجرى توزيع الوجبات على الصائمين في ست نقاط ضمن مواقع إفطار الصائم التابعة للجمعية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية إن تنظيم هذه المبادرة تأتي تزامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يمثل مناسبة نستحضر فيها نهج العطاء الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل من العمل الإنساني قيمة راسخة في مجتمع الإمارات، مضيفا أن دعم مصرف أبوظبي الإسلامي لهذه المبادرة يجسد روح الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الخيرية والقطاع المصرفي.

