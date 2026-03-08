"الحبتور" يحرز لقب بطولة "غنتوت الدولية" للبولو

أبوظبي في 8 مارس/وام /أحرز فريق الحبتور لقب بطولة غنتوت الدولية للبولو، بعد فوزه مساء أمس على فريق غنتوت بنتيجة 13 مقابل 9 أهداف في نهائي البطولة على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.





وأقيمت البطولة من 21 فبراير الماضي إلى 7 مارس الجاري، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بمشاركة 6 فرق هي الإمارات، وغنتوت، وأبوظبي، والباشا، والحبتور، وبنجاش.





شهد فعاليات اليوم الختامي وتوج الفائزين الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن حمدان آل نهيان، بحضور مسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي، سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي، وسعيد المهيري مدير ادارة الرياضات المجتمعية، بجانب سعادة سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس النادي، وعبد الباسط الحمادي المدير التنفيذي.





وأكد الحمادي، أن البطولة مميزة وقوية بوجود أبرز المحترفين من أصحاب التصنيف الدولي الرفيع، وقال إن النادي حرص على تنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية متزامنة للجمهور، في أمسية رمضانية مميزة، رسخت دلالات الأجواء المحفزة لحضور الفعاليات التي ينظمها النادي وفق أفضل المعايير الاحترافية، تنفيذا لرؤية قيادة النادي في الارتقاء باللعبة، وتحقيق تطورها وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.