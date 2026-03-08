اختتام بطولة " مواهب المستقبل" لكرة القدم المصغرة بالفجيرة





الفجيرة في 8 مارس/وام / اختتمت مساء أمس منافسات النسخة الثالثة لبطولة "مواهب المستقبل" لكرة القدم المصغرة في إمارة الفجيرة، برعاية وحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتوج فريق "بن عليان" باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق "شتيوي" بركلات الترجيح 3-2.





نظمت البطولة مفوضية كشافة الفجيرة، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بهدف اكتشاف المواهب من 12 عاما، بمشاركة 8 فرق على مدار 4 أيام بنظام خروج المغلوب.

وأثنى سعادة سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع على فكرة البطولة واستمرار تنظيمها للنسخة الثالثة على التوالي، وقال إنها رسخت أهميتها في اكتشاف المواهب، وتأسيس قاعدة قوية للعبة في الدولة.

بدوره قال عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة إن البطولة شهدت تنظيم فعاليات مجتمعية، بحضور كبير للعائلات تزامنا مع عام الأسرة 2026، مشيدا برعاية وحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي للبطولة، وتتويج الفائزين.