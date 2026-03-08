إشادة أوروبية بمبادرة نادي دبي لكرة السلة لدعم لاعبي اليوروليغ

دبي في 8 مارس/وام/حظيت مبادرة نادي دبي لكرة السلة بدعم عدد من لاعبي اليوروليغ خلال فترة تواجدهم في دبي بتقدير واسع من عدة أندية أوروبية، بعدما أسهم النادي في الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتسهيل عودتهم مع عائلاتهم إلى أوروبا.

وفتح النادي مرافقه التدريبية أمام اللاعبين لمواصلة تدريباتهم خلال وجودهم في دبي، كما عمل بالتنسيق مع أنديتهم لتسهيل عودتهم إلى أوروبا، حيث تم بالفعل تنظيم رحلة جوية انطلقت من أبوظبي أعادت اللاعبين وعائلاتهم إلى وجهاتهم.

وبلغ عدد اللاعبين المحترفين الذين تواجدوا في دبي خلال الفترة الماضية 12 لاعباً من أندية مختلفة.

وأعلن النادي اليوم أن عدة أندية أوروبية عبرت عن تقديرها وامتنانها لهذه المبادرة، التي عكست روح التعاون والتضامن في مجتمع كرة السلة، وأكدت أن الرياضة تبقى جسراً يربط بين المدن والأندية والدول.

ويستعد فريق دبي لكرة السلة لخوض مباراتيه المقبلتين في سراييفو مع فريق كوسنر باسكونيا في 12 مارس، قبل أن يواجه كرفينا زفيزدا في 15 مارس ضمن منافسات البطولة.