شرطة الشارقة: يوم زايد للعمل الإنساني نهج للعطاء

الشارقة في 8 مارس / وام / قال اللواء عبدالله مبارك بن عامر القايد العام لشرطة الشارقة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني : نقف اليوم وقفة إجلالٍ وفخر، نستذكر فيها قائداً لوطن ترك خلفه مدرسة راسخة في العطاء والقوة والحزم، ونستلهم فكر زايد ونهجه الذي لا ينضب، ذاك النهج الذي غرس فينا أن الإنسان هو أغلى الثروات، وأن البناء الحقيقي للأوطان يبدأ بالإنسان وينتهي إليه.

و أكد أن الوفاء للمغفور له الشيخ زايد -طيب الله ثراه- يكون بالسير على خطاه في الإخلاص والعمل، والتمسك بقيمه التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة .





