"الصحة البحرينية": إصابة 32 مواطنا بينهم 4 حالات بليغة إثر هجوم إيراني بمسيرات استهدف منطقة سترة

المنامة في 9 مارس/ وام/ أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن الهجوم الإيراني الآثم بطائرات مسيرة الذي طال منطقة سترة، فجر اليوم، أسفر حتى الآن عن إصابة 32 مدنياً، بينهم 4 حالات بليغة، منها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن الوزارة أن جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، حيث تضمنت الإصابات تعرض فتاة في السابعة عشرة من عمرها لإصابات بالغة في الرأس والعين، وتعرض طفلان في السابعة والثامنة من عمرهما لإصابات خطيرة في الأطراف السفلية، فيما كان أصغر المصابين رضيعاً يبلغ من العمر شهرين.

