"الطاقة والبنية التحتية" تُنجز مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة عجمان

عجمان في 9 مارس/ وام/ أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إنجاز مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة عجمان، في خطوة تعكس استكمال أحد أبرز المشاريع الأمنية الإستراتيجية التي تعزّز منظومة البنية التحتية الأمنية على مستوى دولة الإمارات.

وقال سعادة المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، خلال زيارة ميدانية للمبنى بحضور سعادة المهندس يوسف عبدالله، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، إن إنجاز المشروع يجسّد التزام الوزارة بتطوير بنية تحتية اتحادية متقدمة تدعم منظومة الأمن والاستقرار، وتعكس توجّه الدولة نحو إنشاء مرافق حكومية حديثة تُواكب متطلبات العمل المؤسسي، وتدعم كفاءة الأداء، وتعزّز جاهزية الجهات الأمنية في أداء مهامها.

وأضاف أن المشروع شكّل نموذجاً متقدماً للمشاريع الأمنية الحديثة، لما يجمعه من كفاءة تشغيلية وتكامل وظيفي، واعتماد لمفاهيم الاستدامة وجودة التصميم، بما يجسّد حرص الوزارة على تطوير المرافق الحيوية وفق أعلى المعايير العالمية، ويسهم في رفع جاهزية العمل الأمني وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن اعتماد حلول الاستدامة وكفاءة الطاقة في المشروع يعكس التزام الوزارة بدعم مستهدفات التنمية المستدامة، وترسيخ نهج متوازن يجمع بين الجاهزية التشغيلية والحفاظ على الموارد، وتهيئة بيئات عمل آمنة وصحية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء بنية تحتية مرنة ومستدامة تدعم الحاضر وتستشرف المستقبل.

وأوضح أن مشروع إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة عجمان يُعد من المشاريع الحيوية النوعية، حيث جرى تصميمه وفق طراز معماري حديث يواكب أعلى المعايير الوظيفية والأمنية، بما يلبي متطلبات العمل الشرطي المتطور ويعزز كفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن المشروع يضم منظومة متكاملة من المباني والمرافق، شملت المبنى الرئيسي بكامل أقسامه، ومباني الخدمات، وغرف الكهرباء والمضخات، ومبنى البوابة والحراسة، إلى جانب مباني الحضانة، ومخازن الأسلحة، ومبنى التوقيف والبحث الجنائي، إضافة إلى الأعمال الخارجية والمواقف والأسوار، بما يوفّر بيئة أمنية متكاملة صُممت وفق أفضل الممارسات الهندسية.

وبين أنه جرى تزويد المبنى بأنظمة ألواح شمسية لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطبيق أنظمة، ما أسهم في خفض استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى تطوير القدرات التشغيلية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتوفير بنية تحتية متكاملة لدعم المركبات الكهربائية ضمن جهود الوزارة لدعم جهود التحول لبنية تحتية متطورة تعزز انتشار المركبات الكهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وسجّلت الوزارة إنجازاً جديداً في مجال إدارة السلامة المهنية، تمثّل في تحقيق مليون ساعة عمل آمنة دون أي حوادث أو هدر للوقت ضمن مشروع إنشاء وإنجاز القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بفضل تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والالتزام الصارم بإجراءات الوقاية، والمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل.