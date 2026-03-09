48 مؤسسة تعليمية في المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي

أبوظبي في 9 مارس/ وام/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انضمام 48 مؤسسة للتعليم العالي إلى "المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي في الدولة"، التي أُطلقت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية – برنامج " نافس " .

وتهدف المنصة إلى تعزيز التكامل بين المسار الأكاديمي والخبرة العملية، ورفع جاهزية الطلبة لاكتساب المهارات المرتبطة بمتطلبات سوق العمل.

وأظهرت نتائج تفعيل المنصة بعد ثلاثة أشهر من إطلاقها مشاركة 37 جهة تدريب في القطاعين العام والخاص، طرحت 545 فرصة تدريب عملي للطلبة ضمن قطاعات حيوية، مثل: (القطاع المالي، والتأمين، والمعلومات والاتصال، والخدمات الإدارية والدعم، والتعليم والقطاع العقاري)، وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما ركزت المنصة على التنوع في التخصصات المعروضة، بما في ذلك (الهندسة، والموارد البشرية، والمحاسبة، والتسويق، والإحصاء والضرائب، والبيانات) وغيرها؛ مما أتاح للطلبة فرصاً متنوعة لتعزيز مهاراتهم التطبيقية، والاستعداد لدخول سوق العمل بثقة ونجاح.

وقال خلفان محمد السويدي، مدير إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن المنصة الوطنية للتدريب العملي شهدت تطوراً نوعياً خلال الأشهر الماضية، وتفاعلاً من أصحاب العلاقة، الأمر الذي يؤكد تنامي الوعي العام بأهمية تحقيق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق المهني، حيث تعد المنصة إطاراً وطنياً منظماً يسهم في ترسيخ ثقافة التدريب كجزء أصيل من الرحلة التعليمية، ويدعم بناء كوادر قادرة على المنافسة والمساهمة الفاعلة في مختلف القطاعات".

وأضاف : "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الطلبة من اكتساب خبرات عملية، تعزز جاهزيتهم لسوق العمل ، كما نعمل على توفير بيئة تدريبية داعمة تسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية، من خلال زيادة عدد الجهات المشاركة وتنويع الفرص التدريبية ".

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كافة البرامج والفرص التدريبية التي توفرها المنصة تخضع للمعايير والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري الخاص بحوكمة التدريب العملي، إضافة إلى الدليل الإرشادي الخاص به، وذلك بهدف ضمان أن تكون التجارب التدريبية فعالة ومتكاملة وتدعم تطوير المهارات العملية للطلبة.

وبهدف دعم تفعيل المنصة وتعزيز الوعي بآليات التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 5 ورش تعريفية مخصصة لمؤسسات التعليم العالي شارك فيها نحو 700 ممثل عن هذه المؤسسات.

وتم خلال هذه الورش شرح آلية استخدام المنصة، ومتطلبات إدراج الفرص التدريبية، ومسارات الربط بين الطلبة وجهات التدريب العملي، بما يساهم في توفير تجارب تدريبية أكثر فاعلية.

يشار إلى أن المنصة الوطنية للتدريب العملي توفر بيئة رقمية متكاملة تمكن الطلبة من الوصول إلى فرص تدريب نوعية، وتتيح لمؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب تنظيم ومتابعة التجربة التدريبية؛ كما يسهم تكامل المنصة مع برنامج "نافس" في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تعزز التعاون المؤسسي وترسخ مفهوم التدريب العملي كأداة استراتيجية لإعداد الكفاءات الوطنية للنجاح والتميز في سوق العمل بعد التخرج.