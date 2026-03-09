عمار بن حميد يشهد ختام الدورة الـ20 من فعاليات "رمضان عجمان"

عجمان في 9 مارس /وام/تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الحفل الختامي للدورة الـ20 من فعاليات (رمضان عجمان.. تقوى وإيمان)، الذي أقيم في استراحة الصفيا.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن فعاليات "رمضان عجمان" تجسد رؤية صاحب السمو حاكم عجمان في تعزيز القيم الدينية وترسيخ التسامح بين أفراد المجتمع، مشيدا سموه بالتفاعل المجتمعي الكبير الذي شهدته الفعاليات هذا العام، والذي يؤكد نجاحها في تحقيق أهدافها الإيمانية والمجتمعية.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن نجاح فعاليات "رمضان عجمان" يعكس المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها هذه الفعاليات في نفوس أبناء الإمارة وزوارها، لما تحمله من قيم إيمانية وروحانية تسهم في تعزيز أجواء الشهر الفضيل وترسيخ معاني التقارب والتلاحم بين أفراد المجتمع.

وأشار سموه إلى أن ما تحقق من حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي يؤكد أهمية مواصلة تطوير هذه الفعاليات وتعزيز أثرها المجتمعي والإيماني في الأعوام المقبلة، بما يسهم في ترسيخ مكانة عجمان كبيئة حاضنة للفعاليات المجتمعية والثقافية والدينية التي تخدم المجتمع وتعزز القيم الإيجابية.

وأكد سموه أن شهر رمضان المبارك مناسبة عظيمة لتعزيز قيم العطاء والتسامح والتراحم بين الناس، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

وكرم سمو ولي عهد عجمان، الجهات الراعية والداعمة تقديرا لجهودها في إنجاح الفعاليات، ودعمها المستمر للمبادرات المجتمعية التي تعزز القيم الدينية والإنسانية.

وشهدت فعاليات "رمضان عجمان" هذا العام مشاركة واسعة من القراء، حيث استضافت الإمارة 35 قارئا أحيوا صلاة التراويح في ستة مساجد رئيسية، وسط حضور لافت من المصلين.

وسجلت المساجد التي استضافت الفعاليات حضورا كبيرا من المصلين، حيث بلغ إجمالي عددهم نحو 230 ألف مصل خلال 19 يوما من شهر رمضان، بمتوسط يقارب 13 ألف مصل يوميا، فيما شهد مسجد آمنة بنت أحمد الغرير إحدى أبرز الليالي بحضور يقارب 8000 مصل خلال صلاة التراويح خلف القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

وامتد أثر الفعاليات إلى الفضاء الرقمي، إذ تجاوزت مشاهدات المحتوى المرتبط بفعاليات "رمضان عجمان" عبر منصات التواصل الاجتماعي 20 مليون مشاهدة خلال 19 يوما، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفعاليات سنويا، ويعزز مكانتها كواحدة من أبرز البرامج الرمضانية المجتمعية في الإمارة.