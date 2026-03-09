معرض "ليالي رمضان" ينطلق بالشارقة غدا

الشارقة في 9 مارس/ وام/ تنطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ43 من معرض "ليالي رمضان"، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 10 إلى 22 مارس الجاري.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 210 عارضين وحوالي 700 علامة تجارية عالمية ومحلية، ليقدم لسكان الإمارة وزوارها 13 يوماً من الأجواء الرمضانية الممتعة، مع مفاجآت التسوق والعروض والتخفيضات التي تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات.

ويأتي المعرض، الذي يستقطب سنوياً أكثر من 150 ألف زائر من سكان الشارقة وزوارها، ضمن فعاليات الدورة الـ36 من "مهرجان رمضان الشارقة"، ويتضمن برامج ترفيهية وثقافية وتراثية متنوعة، إضافة إلى مسابقات مفتوحة للزوار.

ويمتد المعرض على مساحة تزيد عن 18 ألف متر مربع، ليشكل منصة هامة لدعم قطاع التجزئة، خاصة في ظل النجاح السنوي في جذب أعداد كبيرة من المتسوقين للاستفادة من العروض والتخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات التي تلبي كافة احتياجاتهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر.