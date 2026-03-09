الشارقة الخيرية: مشروع كسوة العيد يستهدف 3000 مستفيد

الشارقة في 9 مارس / وام / تستهدف جمعية الشارقة الخيرية هذا العام 3000 مستفيد داخل الدولة من خلال مشروع كسوة العيد، الذي تنفذه ضمن حملتها الرمضانية "جود" لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأسر المتعففة مع اقتراب عيد الفطر السعيد.

وأكد محمد سليم المنعي، مدير إدارة المساعدات في الجمعية، أن مشروع كسوة العيد يأتي ضمن المبادرات الإنسانية لحملة "جود" ويهدف إلى دعم الأسر محدودة الدخل والتخفيف عنها في هذه المناسبة السعيدة، مشيراً إلى أن مساهمات المحسنين تمثل ركيزة أساسية لتمكين الجمعية من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع.