حملة "حد الحياة".. استجابة نوعية تضع حماية الأطفال في صدارة الأولويات الإنسانية

دبي في 9 مارس/ وام/ في عالم يشهد تصاعدًا متسارعًا لموجات الجوع وسوء التغذية، تبرز حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كاستجابة إنسانية نوعية لمواجهة أزمة الجوع التي تهدد ملايين الأطفال حول العالم، مع تركيز خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة، ما يجعل الحملة ضرورة إنسانية عاجلة لإنقاذ حياة الأطفال وحماية مستقبلهم.

وتمثل الحملة ترجمة حقيقية لرؤية إنسانية راسخة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي جعل من مكافحة الجوع أولوية أخلاقية وإنسانية ثابتة، لا ترتبط بظرف طارئ أو أزمة عابرة، بل تنبع من قناعة عميقة بأن حماية الإنسان، ولا سيما الطفل، هي جوهر العمل التنموي والحضاري.

وتحمل الحملة رسالة خير عالمية من دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس التزامها الثابت بالقيم الإنسانية العالمية، ورؤيتها الرائدة في حماية الأطفال وضمان مستقبلهم.

وتُبرز الحملة الدور القيادي لدولة الإمارات في مواجهة أزمة الجوع العالمية، من خلال تقديم نموذج عملي للتضامن الدولي، وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى إنقاذ الأطفال وتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء الصحي بما يضمن لهم فرصة للنمو السليم والحياة الكريمة.

كما تعكس الحملة استمرار النهج الإنساني الذي أرسته دولة الإمارات منذ تأسيسها، والقائم على نصرة المحتاج وإغاثة الملهوف، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه التحديات العالمية.

وبإطلاق حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تؤكد دولة الإمارات مجددًا أن العمل الإنساني جزء أصيل من سياستها التنموية ورؤيتها الحضارية، وأن حماية الطفولة من خطر الجوع تمثل أولوية إنسانية تتطلب تضافر الجهود الدولية، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، بما يضمن استجابة شاملة تصل إلى الأطفال الأكثر احتياجاً.

وانطلاقاً من هذا الالتزام، تهدف الحملة إلى جمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال حول العالم.

وتأتي حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بالشراكة مع عدد من المؤسسات والمنظمات الإنسانية العالمية الرائدة، لتعزيز أثرها وتحقيق أهدافها الطموحة في إنقاذ الأطفال من الجوع وسوء التغذية.

وتشمل هذه الشراكات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة "إنقاذ الطفل"، ومؤسسة "صندوق الاستثمار للأطفال"، ومنظمة "العمل ضد الجوع".

وتضمن هذه الشراكات الإستراتيجية توسيع نطاق الحملة، وتحويل كل مساهمة إلى أثر ملموس وفعال، مع تعزيز قدرة المجتمع الدولي على حماية حقوق الأطفال وضمان نموهم الصحي.

وترتكز حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً على مبدأ أساسي مفاده أن توفير الغذاء الصحي للأطفال ليس امتيازًا بل حقًّا وجوديًّا أساسيًا، يضمن نموهم الجسدي والعقلي، ويمكّنهم من العيش الكريم والمساهمة في مستقبل أفضل، فالطفولة الطبيعية تقوم على اللعب والتعلّم والاكتشاف، وبناء العلاقات الأولى مع العالم، لكن الجوع يقوض هذا الأساس الحيوي، فيحول يوم الطفل إلى صراع مستمر من أجل البقاء ويهدد نموه الجسدي والنفسي على حد سواء.

ومن هنا تنبع أهمية هذه الحملة الإنسانية، إذ إن إنقاذ الأطفال من الجوع هو استعادة لطفولتهم المسروقة، وإعادة الحياة اليومية إلى مسارها الطبيعي، فعندما يُرفع عن الطفل عبء الجوع، يصبح التعليم بديلاً عن الانتظار، واللعب بديلاً عن القلق، والنمو بديلاً عن التدهور، ليتمكن الطفل من ممارسة حقه في الطفولة الكاملة والتمتع بحياة صحية وآمنة.

وتشكّل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً مبادرة رائدة لحماية الأطفال الأكثر هشاشة، وضمان وصول الغذاء الصحي إلى من هم في أمس الحاجة إليه، في وقت تتفاقم فيه أزمة الجوع على نحو غير مسبوق، فقد شهد عام 2025 أزمة حادة واجه خلالها 118 مليون طفل حول العالم الجوع، في واحدة من أوسع موجات الجوع التي تطال الأطفال في السنوات الأخيرة، كما يعيش 1 من كل 4 أطفال دون سن 5 سنوات عالمياً في حالة فقر غذائي حاد، أي نحو 181 مليون طفل لا يحصلون على الحد الأدنى من التنوع الغذائي الضروري للنمو السليم.

وتتداخل هذه الأزمة مع مجموعة من العوامل المعقّدة والمتشابكة، أبرزها النزاعات والصراعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء، والتغيّرات المناخية والكوارث البيئية، إضافة إلى النزوح القسري وفقدان الاستقرار، مما يجعل التدخل الإنساني الفعال ضرورة عاجلة لضمان حماية الأطفال ونموهم الصحي.

وتشكل السنوات الأولى من حياة الطفل "النافذة الذهبية" للنمو؛ وهي مرحلة زمنية محدودة يتشكل خلالها الدماغ والجهاز العصبي بوتيرة غير قابلة للتكرار، وتُرسى فيها الأسس الأولى للقدرات المعرفية والسلوكية والبدنية.

ويعطل الحرمان الغذائي في هذه المرحلة مسار النمو الطبيعي، مؤثراً على تطور الدماغ، وكفاءة الجهاز المناعي، وقدرة الجسم على أداء وظائفه الأساسية، ومن هنا تبرز أهمية الحملة في ضمان حصول الأطفال على التغذية اللازمة منذ المراحل الأولى من حياتهم، لتأسيس مستقبل صحي ومستقر لهم.

ولا يقتصر تأثير الجوع على الطفل فحسب، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله، حيث تولد الأجيال المصابة بسوء التغذية بعجز في القدرات التعليمية وضعف في الإنتاجية، ما يزيد من الأعباء الصحية ويكرّس دوائر الفقر والهشاشة، وهو ما يعني حرمان مجتمعات المستقبل من قوى إنتاجية وطاقات بشرية مبدعة.

وبالتالي، فإن إنقاذ الأطفال من الجوع يمثل حماية مباشرة لرأس المال البشري، وتعزيز فرص التنمية المستدامة، وتقليص الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى، ليتمكن المجتمع من بناء قاعدة صلبة للاستقرار والازدهار.

وتجسّد حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً هذه المقاربة الإنسانية في لحظة حاسمة، فهي ليست مجرد نداء رمزي، بل دعوة عملية للتدخل في أكثر لحظات الأطفال هشاشة، لضمان حصولهم على الغذاء الضروري وتنمية قدراتهم، مع التأكيد أن الجوع ليس قدرًا محتومًا، وأن الطفولة ليست ساحة اختبار للبقاء.

وفي جوهرها، تنطلق الحملة من مبدأ واضح: إنقاذ طفل اليوم يعني حماية الحياة وإحداث أثر ملموس، حيث يمكن لأبسط تدخل في الوقت المناسب أن يصنع الفارق الحاسم بين النجاة والموت.

وفي ظلّ الأرقام المقلقة والتحديات المتشابكة التي تغذّي أزمة الجوع عالمياً، تبرز حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً كتحرك إنساني نوعي يضع إنقاذ الأطفال في صدارة الأولويات الدولية، فهي لا تكتفي بتقديم استجابة عاجلة، بل تسعى إلى إرساء حلول تعالج جذور المشكلة، وتحوّل التضامن إلى أثر ملموس يصل إلى الأطفال الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء العالم.