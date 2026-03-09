العين يلتقي الوصل والشارقة يواجه النصر في أبرز مباريات الجولة 19 لدوري أدنوك

أبوظبي في 9 مارس /وام/ تنطلق غداً منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام وتشهد 7 مباريات، أبرزها مواجهتان تجمع الأولى الشارقة مع النصر، والثانية العين مع الوصل.

ويلتقي الشارقة صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة مع النصر صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة على إستاد الشارقة يوم الأربعاء، في المباراة رقم 32 بين الفريقين في دوري المحترفين، حيث فاز الشارقة في 13 مباراة مقابل 11 للنصر وتعادلا في 7 مباريات.

وفي المواجهة الثانية يستضيف العين متصدر جدول الترتيب برصيد 44 نقطة فريق الوصل صاحب المركز الخامس برصيد 30 نقطة على إستاد هزاع بن زايد يوم الخميس، إذ يسعى العين إلى الحفاظ على صدارته والابتعاد عن شباب الأهلي الذي يلاحقه بفارق نقطة واحدة، فيما يتطلع الوصل إلى التقدم نحو المراكز الثلاثة الأولى.

وشهدت مواجهات الفريقين في دوري المحترفين 33 مباراة، فاز العين في 20 منها مقابل 5 انتصارات للوصل و8 تعادلات.

وفي بقية المواجهات يلتقي الظفرة مع الجزيرة، في إستاد حمدان بن زايد، والبطائح مع عجمان في إستاد خالد بن محمد، يوم الثلاثاء، وخورفكان مع دبا في إستاد صقر بن محمد القاسمي، وشباب الأهلي مع كلباء في إستاد راشد يوم الأربعاء، فيما يلتقي بني ياس مع الوحدة في إستاد بني ياس يوم الخميس.

وتقام المباريات جميعها في توقيت واحد الساعة 9:30 مساء.