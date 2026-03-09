راشد بن حميد: الإمارات وجهة عالمية جاذبة لاستضافة البطولات الرياضية

عجمان في 9 مارس/ وام/ أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن دولة الإمارات وجهة عالمية جاذبة لاستضافة مختلف البطولات الرياضية، بفضل ما تتمتع به من قيادة داعمة وشعب مرحِّب، ومنظومة إدارية تسهل تنظيم واستضافة البطولات الكبرى، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تضمن توفير أعلى مقومات الرفاهية للرياضيين.

وأشار إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات رياضية، يعكس حجم العمل المبذول والتخطيط المدروس، مشدداً على العمل المستدام وتكاتف الجهود بين مختلف الجهات الرياضية في الدولة يمثلان الركيزة الأساسية لمواصلة التطوير والارتقاء بمستوى الرياضة في دولة الإمارات.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لمجلس راشد بن حميد الرمضاني لعام 2026، والتي خصصت لمناقشة واقع الرياضة في دولة الإمارات، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص من مسؤولي الرياضة بالدولة إلى جانب الإعلاميين.

وتحدث الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن رياضة كرة القدم في الدولة، موضحا أن المنتخب الوطني الأول يحظى باهتمام كبير ضمن رؤية تطويرية شاملة، تقوم على الاستثمار في الكفاءات البشرية وصقل المواهب الوطنية، إلى جانب ضخ دماء جديدة قادرة على تعزيز مسيرة المنتخب وتحقيق تطلعات الجماهير.

ولفت إلى أن الخطط الموضوعة ترتكز على الإيمان بأهمية المورد البشري الموهوب، والاستفادة من الطاقات والكفاءات الموجودة بالدولة من مختلف الجنسيات، بما يسهم في دعم منظومة العمل الرياضي وتعزيز تنافسيته، مشدداً على أن الأمل كبير في شباب الوطن وكفاءاته لمواصلة العمل وبذل الجهود من أجل رفع راية الدولة، وتحقيق المزيد من الإنجازات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن دوري المحترفين يشهد تطوراً ملحوظاً، سواء على مستوى الأداء الفني أو الأندية المشاركة، إلى جانب استقطاب لاعبين محترفين، مؤكداً أن العمل المتواصل والاحترافية المتزايدة أسهما في رفع جودة المنافسة وتعزيز حضور الدوري.

ونوه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى أن الأندية الخاصة قدمت إضافة مهمة للمنظومة الرياضية بالدولة، لا سيما في العمل الاحترافي والإداري، مستشهداً بنادي يونايتد الذي نجح في الجمع بين الاحترافية في العمل الرياضي والأداء الإداري المتميز، إلى جانب المحافظة على توازن في التكاليف.

ولفت إلى النموذج الذي اعتمدته الأندية الخاصة طبق سابقاً في نادي عجمان، والذي يقوم على تحقيق التميز، وأفضل توظيف للكفاءات، مع الحفاظ على التوازن في التكاليف.

وتطرق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لمسيرة النادي في الموسمين الماضي، والحالي الذي شهد تحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية التي تعكس حجم العمل المبذول، مؤكداً أن الطموحات تظل دائمًا أعلى، وأن الهدف هو مواصلة التطور وتعزيز الحضور التنافسي للنادي ليكون قادراً على المنافسة وتحقيق نتائج مميزة في مختلف الاستحقاقات.

وشدد على أهمية المجالس الرياضية والدور الكبير الذي تضطلع به في دعم وتطوير العمل الرياضي وتنظيمه على مستوى الإمارة، إلى جانب إسهامها في تعزيز التخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات الرياضية، كما أثبتت هذه المجالس أهميتها في تطوير المنظومة الرياضية، مؤكداً أن مسألة وجود مجلس رياضي في كل إمارة ينبغي أن تراعي عددًا من الاعتبارات، من بينها حجم الإمارة واحتياجاتها الرياضية وطبيعة نشاطها، بما يضمن اعتماد النموذج الأنسب الذي يحقق أفضل فاعلية وكفاءة في إدارة وتطوير القطاع الرياضي.

وتحدث عن تجربته في الإشراف على كرة القدم الشاطئية، مشيرًا إلى أنها حققت نتائج طيبة خلال الفترة المذكورة، حيث تمكن المنتخب من الصعود إلى نهائيات كأس العالم، في إنجاز يعكس حجم العمل المبذول في هذه اللعبة، وأسهمت هذه التجربة في إبراز عناصر مميزة من اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة، ما ساعد على تعزيز حضور الدولة في هذه الرياضة على المستوى الدولي.

وقدم المشاركون في الجلسة جملة من المقترحات والأفكار لتطوير الرياضات في الدولة، مؤكدين على وجود الفرص الكبيرة والدعم اللافت واللامحدود من القيادة الرشيدة، لتحقيق الصدارة وحجز مكانة متميزة في قائمة الدول الرائدة في مختلف الرياضات.